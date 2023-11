Sfida d’alta classifica nella sesta giornata di Serie A3 Girone Blu, con il palasport di Villa D’Agri che domenica alle 18 ospiterà la gara tra le prime due squadre in classifica, Volley Banca Macerata e Rinascita Volley Lagonegro. La formazione lucana viene da due vittorie consecutive al tie-break, prima contro Sorrento, poi la scorsa settimana sul campo di Marcianise e proverà ad imporsi sui biancorossi davanti al proprio pubblico. Macerata ha ritrovato la vittoria superando Palmi con un netto 3-0, ora i ragazzi di coach Castellano sono attesi ad un nuovo test contro un avversario in forma e due ex-biancorossi, i centrali Molinari e Pizzichini.

«Sarà una bella gara, combattuta – conferma lo schiacciatore Gaetano Penna -. Per noi è stato importante tornare subito alla vittoria domenica contro Palmi. Abbiamo ritrovato il nostro campo, in casa riusciamo ad esprimerci sempre bene e abbiamo disputato una buona gara; siamo riusciti a mettere i nostri avversari in difficoltà già al primo set grazie alle indicazioni di coach Castellano. Poi abbiamo rischiato poco, non lasciando più spazio a Palmi». Sarà però una sfida diversa in Basilicata domenica«Mi aspetto un’atmosfera calda al Palasport, incontriamo una squadra che lo scorso anno giocava in A2 e che ha voglia di vincere, il pubblico sarà dalla loro parte. Lagonegro è in forma e non molla mai, lo dice la classifica e gli ultimi risultati, sappiamo che ha disposizione giocatori di qualità, come il forte opposto Vaskelis». In vista di questa importante gara su quali aspetti state lavorando? «Già contro Palmi siamo migliorati in battuta, è un fondamentale sul quale possiamo ancora crescere, abbiamo le qualità per farlo e penso che potrà rappresentare per noi un’arma in più. Stiamo poi facendo attenzione al muro e in difensiva, con il coach lavoriamo su diverse situazioni di gioco che potremo incontrare domenica in modo da essere pronti». La sfida tra Rinascita Volley Lagonegro e Volley Banca Macerata sarà visibile domenica in diretta sul canale ufficiale di YouTube della Lega Volley, a partire dalle 18.