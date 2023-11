L’istituto italiano per l’Asia ha promosso, insieme all’associazione di Amicizia e Cooperazione Italia Bangladesh, presieduta dall’onorevole Marco Lacarra, un interessante business meeting all’ambasciata del Bangladesh a Roma.

Oltre al presidente di Isia, Mario Morgoni, e al segretario generale Domenico Palmieri, agli onorevoli Marco Lacarra, Claudio Stefanazzi e Claudio Pagano, era presente una qualificata delegazione di imprenditori provenienti dalla Puglia, dall’Abruzzo, dalla Campania e dal Lazio, che ha avuto modo di confrontarsi con l’ambasciatore Monirul Islam e con i suoi collaboratori sulle opportunità di investimento e di scambi economici/commerciali con il Bangladesh. È stata anche la gradita occasione per porgere a nome dell’istituto italiano per l’Asia un benvenuto e un augurio di buon lavoro all’ambasciatore Monirul Islam che proprio di recente ha avuto la nomina di rappresentante del suo paese in Italia. Grazie anche alla consueta e preziosa collaborazione dei consiglieri d’ambasciata Aysha Akter, Jasim Uddin e Mohammed Al Amin, l’incontro è stato molto proficuo e ha rappresentato un’ottima premessa per lo sviluppo di concrete iniziative tanto che lo stesso ambasciatore ha proposto una missione in Bangladesh per valutare sul posto le possibili opportunità commerciali e di investimento.