Minacce, telefonate e messaggi per farsi consegnare soldi da un coetaneo: arrestati due 18enni. E’ il risultato di un’indagine condotta dai carabinieri di Cingoli in collaborazione con i colleghi del Nucleo operativo e radiomobile di Jesi e della stazione di Filottrano, che hanno eseguito le due ordinanze di misura cautelare disposte dal gip. In carcere a Montacuto è finito un 18enne napoletano residente a Cingoli, già noto alle forze dell’ordine, disoccupato. Ai domiciliari un un altro 18enne, studente di Filottrano, incensurato. Entrambi devono rispondere di in estorsione, tentata estorsione e minaccia aggravata in concorso.

Tutto è nato dalla denuncia presentata da uno studente di 18 anni di Filottrano, che a settembre ha deciso di raccontare quanto stava subendo da qualche settimana prima ai genitori e poi ai carabinieri. Secondo quanto ricostruito, il giovane sarebbe finito nel mirino degli altri due. In realtà, per gli inquirenti, ad orchestrare il tutto sarebbe stato il 18enne di Cingoli che poi avrebbe coinvolto anche l’altro. I due avrebbero minacciato più volte il coetaneo, anche con telefonate e messaggi Whatsapp per farsi consegnare somme di denaro. E in un paio di occasioni ci sarebbero anche riusciti, tanto che il giovane avrebbe consegnato ai due un totale di 550 euro. I due sono stati arrestati il 31 ottobre: il primo è stato rintracciato a Jesi e trasferito nel carcere di Montacuto. L’altro è stato trovato a Cingoli e accompagnato ai domiciliari nella casa in cui vive.

