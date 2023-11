Era immancabile la foto ricordo di Ligabue per ringraziare la Croce Rossa, presente alle sue date live per garantire la sicurezza dei fan. Il comitato della Croce Rossa di Ancona e quello di Potenza Picena sono stati al fianco di Ligabue e di tutti gli spettatori presenti, fornendo una continua assistenza sanitaria durante i concerti del 3 e 4 novembre che, al PalaPrometro, hanno richiamato una grande folla. «La nostra priorità – ha sottolineato la Cri – è stata garantire un’esperienza indimenticabile in piena sicurezza, perché la musica unisce e la salute vengono sempre al primo posto. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile queste splendide serata!».