«Occorre creare le condizioni migliori per attrarre attenzione e investimenti da imprenditori che possano avere idee coraggiose e innovative. Bisogna ragionare in una logica che promuova una vera sinergia tra il turismo balneare e le peculiarità del centro storico».

Così il candidato sindaco di Potenza Picena Mario Morgoni dopo l’incontro di ieri con i cittadini a Porta Galiziano. «L’appuntamento – dice Morgoni – ha consentito, in un luogo simbolo della comunità, di mettere in luce la distanza incolmabile che separa due modi di intendere il governo della città. Da una parte una giunta che schiva i problemi e opera con superficialità preoccupandosi più dell’immagine che della sostanza. Lo fa intervenendo all’esterno di un monumento storico sistemando due mini aiuole e una piccola pavimentazione. Questo mentre la porta soffre di evidenti infiltrazioni d’acqua che richiederebbero un intervento di manutenzione per evitare il degrado del monumento. All’ intervento necessario, che è quello che non si vede, si preferisce quello che non serve ma da visibilità. Dall’altra parte un progetto alternativo per “un nuovo patto tra amministratori e cittadini” che vuole affrontare i problemi veri guardando alla sostanza e ad obiettivi concreti».

«Per il centro storico – prosegue Morgoni – occorre aprire subito un confronto con gli enti ecclesiastici (e non solo, come nel caso dell’ex Chiesa di San Francesco) per la valorizzazione di un patrimonio che è elemento costitutivo della realtà del centro storico. Lì possono nascere spazi, opportunità e strumenti di iniziativa, incontro e crescita della comunità, con uno sguardo ad un settore come quello del turismo religioso. E’ necessario attivare da subito, con il coinvolgimento della comunità e degli operatori economici iniziative per garantire il decoro e restituire un’ immagine di qualità al nostro centro storico (magari iniziando dal recuperare il palazzo dell’ex ospedale). Questo appuntamento, facendo emergere , idee, proposte, suggestioni, ha costituito una ulteriore e testimonianza di quanto sia prezioso il dialogo con i cittadini se si ha l’obiettivo di far crescere una comunità. Proseguiremo su questa strada – conclude Morgoni – con serietà e determinazione tenendoci ben lontani dalla politica della propaganda e delle illusioni».