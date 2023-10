Sono le 5 del mattino e a Civitanova gli agenti della polizia stradale di Macerata, in servizio ormai da alcune ore per i controlli lungo le strade, danno l’alt ad un’auto. Il conducente però non si ferma e tira dritto. I poliziotti saltano sull’autopattuglia e partono all’inseguimento. La vettura fuggita all’alt e l’auto della Stradale sfrecciano lungo le strade ancora buie e deserte nel centro di Civitanova.

I poliziotti riescono a raggiungere l’altra auto e quando sono certi di poterla fermare in sicurezza la bloccano. Chi guida risulterà aver bevuto troppo: l’etilometro registra un tasso di alcol di 1,5 grammi per litro. Dunque oltre tre volte il limite consentito (0,5 grammi per litro).

In tutto sono 18 le patenti che questa notte la polizia stradale di Macerata, diretta dal commissario Alberto Luigi Valentini, ha ritirato nel corso dei controlli svolti a Civitanova. Tutte per guida in stato di ebbrezza. Tredici delle persone trovate alla guida con un tasso alcolico superiore al limite hanno tra i 18 e i 28 anni. Tutti ragazzi. Quattro patenti sono state ritirate, sempre a uomini, over 32 anni. Via il documento di guida anche per una ragazza. In totale sono stati decurtati 213 punti e venti in tutto le multe per violazioni al codice della strada.

I controlli sono finalizzati a ridurre il numero delle vittime su strada.