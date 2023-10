Si schianta con l’auto e resta ferito: era completamente ubriaco, denunciato. In due, tra cui un minorenne, sorpresi con la droga e segnalati alla prefettura. Nei guai un ragazzo che non aveva rispettato il foglio di via.

E’ l’esito dei controlli messi in campo dai carabinieri della Compagnia di Macerata negli ultimi giorni. Un 34enne di Morrovalle era il 7 ottobre scorso era rimasto coinvolto in un incidente a Monte San Giusto, lungo la Provinciale 46. In seguito allo schianto l’uomo è stato trasferito a Torrette e qui è stato sottoposto a controlli per verificare se avesse bevuto: è risultato positivo con un tasso di alcol nel sangue pari a 2,63 grammi per litro, cioè oltre cinque volte il limite consentito. Così ieri i carabinieri lo hanno denunciato. I militari del Nucleo radiomobile hanno invece segnalato due ragazzi per possesso di hashish.

Il primo, di 16 anni, è stato sorpreso da un militare che era sul bus Civitanova-Macerata e stava andando al lavoro, mentre si stava facendo uno spinello. Il ragazzino è stato poi affidato al padre. L’altro invece, un 25enne egiziano residente a Macerata, è stato trovato ieri sera verso le 22,30 in piazza Garibaldi con 0,8 grammi di hashish e due spinelli. Sempre ieri sera, infine, i militari hanno trovato in piazza Nazario Sauro a Macerata un 26enne di Appignano già noto alle forze dell’ordine: su di lui pendeva un foglio di via dal capoluogo, emesso dal questore, per tre anni. E’ stato denunciato.