Partirà da Civitanova “Duality+guests”, il nuovo tour di Dardust. Annunciato in concomitanza con l’uscita dell’ultimo brano “Outside”, il ciclo di concerti si aprirà infatti con una data zero in programma mercoledì 29 novembre al rinnovato Teatro Rossini.

Un nuovo e imperdibile appuntamento in cui il pianista, compositore e produttore ascolano, a poco più di un anno di distanza dalla pubblicazione del doppio album “Duality” e a pochi mesi dal live di Recanati nel quale infiammò piazza Leopardi, continuerà il suo viaggio tra emozione e ragione, portando la sua dualità sui palchi dei principali teatri italiani insieme ad amici e ospiti eccezionali. Il pubblico potrà assistere al futuristico show in due atti che distingue il set in piano solo da quello elettronico anche durante le tappe successive del tour al Teatro degli Arcimboldi di Milano (12 dicembre), al Teatro Brancaccio di Roma (24 gennaio), al Teatro EuropAuditorium di Bologna (29 gennaio) e al Teatro Verdi di Firenze (3 febbraio).

“Duality” è il concept album con cui Dardust ha squarciato il velo che separava la musica classica contemporanea dall’elettronica e ha definito i suoi due emisferi sonori che rivelerà durante gli show: uno più riflessivo, meditativo, vicino alla musica strumentale da camera (la prima parte del disco è un delicato set in piano solo); l’altro incentrato sui beat e sull’elettronica da club.

I biglietti per il concerto sono già in vendita dal circuito Ticketone, con prezzi che vanno da 34 a 42 euro più diritti di prevendita.