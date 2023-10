Recanati: primo ciak nel “natio borgo “per le riprese del nuovo film di Sergio Rubini su Leopardi. Dopo “InFiniti” e “Leopardi & Co” con Whoopi Goldberg, al via il terzo film dell’anno girato a Recanati “Leopardi – vita e amori del poeta”, co-prodotto da Rai Film che andrà in onda presto su Rai 1 in due puntate. Alcune scene della pellicola sono state girate anche a Macerata, Montecassiano, Treia e Pollenza.

«Abbiamo portato il saluto dell’intera città a Sergio Rubini, un grande attore e regista che sta girando a Recanati una mini serie televisiva che racconterà la vita del nostro poeta in modo profondo, toccando i luoghi cari a Giacomo Leopardi a partire dall’infanzia – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – E’ il terzo film che viene girato quest’anno a Recanati grazie al grande lavoro che la nostra amministrazione sta svolgendo nell’ambito della promozione e valorizzazione turistica e culturale. Siamo certi che anche questo film su Giacomo Leopardi sarà un’occasione di grande visibilità a livello nazionale e ci auguriamo attiri nella nostra città sempre più numerosi visitatori e appassionati».

Via Falleroni e corso Persiani sono state le prime vie interessate dalle riprese del film e da qualche giorno sono state riportate indietro nel tempo per ricreare le suggestive scenografie dell’800. Nelle zone interessate sono state tolte le segnaletiche moderne, nascosti i campanelli e le cassette delle poste delle abitazioni e realizzati tendaggi e porte anticate per la copertura di portoni e vetrine moderne. Altri manufatti moderni sono stati nascosti da paglia e terra lungo le vie del borgo. Un’operazione di ricostruzione scenografica dell’epoca di Giacomo Leopardi che ha visto l’entusiasmo dei cittadini che hanno offerto con piacere accoglienza nei loro locali agli attori e agli operatori della troupe cinematografica.

«Questa mattina tanti recanatesi e curiosi hanno assistito alle riprese della nuova produzione su Leopardi – ha aggiunto l’assessora alla Culture Rita Soccio – Il regista Sergio Rubini ci ha riferito di essere rimasto molto colpito dalla disponibilità e ospitalità dei recanatesi oltre ad aver ammirato le bellezze della nostra Città. Anche l’attore che interpreta il giovane Giacomo, Leonardo Maltese, ha sottolineato la gentilezza e la professionalità degli operatori dove alloggia oltre alla bellezza del luogo. Queste produzioni nazionali e internazionali, che abbiamo saputo attrarre, giocano un ruolo fondamentale nella promozione turistica di Recanati e dell’intero nostro territorio ed è quello che abbiamo presentato alla recente fiera del turismo Ttg Travel Experience di Rimini invitati nello stand della Regione Marche».