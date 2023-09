«Lo scorso 20 aprile abbiamo accolto il regista e attore Sergio Rubini con la sua troupe cinematografica e nei giorni scorsi ci è stato ufficialmente comunicato che Montecassiano è stato scelto come set per girare alcune scene del suo prossimo film su uno dei più grandi poeti della letteratura italiana: Giacomo Leopardi».

Ad annunciarlo con soddisfazione è l’assessora alla Cultura Ilaria Matteucci. Montecassiano dunque si aggiunge a Recanati nel progetto cinematografico, finanziato dalla Rai in collaborazione con il regista Rubini e con il sostegno della prestigiosa casa di produzione IBC Movie ed il supporto della Marche Film Commission, che contribuirà a diffondere la conoscenza dell’eredità culturale di Giacomo Leopardi e delle città toccate dal poeta. L’obiettivo principale, infatti, è quello di raccontare la vita e l’opera di Leopardi in un contesto autentico e storico, per far conoscere al mondo la bellezza del territorio e la sua importanza nella storia culturale italiana. «Questa – evidenzia l’assessora – è una straordinaria opportunità di valorizzazione culturale e turistica per il nostro affascinante borgo. Il film potrebbe avere un impatto notevole sulla promozione del territorio a livello nazionale e internazionale, attirando turisti e investimenti nella zona».

Le riprese del film sono previste per la prima metà di ottobre ma la troupe inizierà a lavorare sul territorio già tra qualche settimana per i preparativi necessari alla produzione. «Il lavoro di conservazione dei tanti beni culturali fatto in questi anni dall’Amministrazione – conclude Matteucci – e la loro valorizzare attraverso il costante lavoro svolto dall’Ufficio turistico vengono premiati da questa notizia che porta Montecassiano sotto i riflettori nazionali».