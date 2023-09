Le telecamere si accendono nuovamente a Treia per un nuovo ciack. Dopo il nuovo film di Simone Riccioni, Neve, nel quale la città è stata la sede principale delle riprese, arriverà Sergio Rubini con la sua troupe a girare il suo nuovo film su Giacomo Leopardi, co-prodotto con Rai Film. Dopo Recanati e Montecassiano anche Treia dunque entra nella pellicola. Le riprese inizieranno il 9 ottobre e proseguiranno per qualche giorno prima di spostarsi.

«L’ho detto e tengo a ribadire l’importanza di queste possibilità, come è stato il film Neve e come sarà il film di Rubini – dice il sindaco Franco Capponi – proprio per Treia e per la sua valorizzazione. Il futuro del turismo passa necessariamente anche da questo e così nel giro di pochi mesi la nostra splendida -ttà avrà nuovamente grande visibilità per un film, questa volta che riguarda il poeta Leopardi, valorizzando la cultura dei nostri luoghi a riprova della bellezza di Treia capace di attirare sempre più spesso curiosità e attenzioni».