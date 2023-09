La suggestiva città di Recanati si prepara a diventare nuovamente il palcoscenico di un film sulla vita e le opere del celebre poeta Giacomo Leopardi. Si tratta di un ambizioso progetto cinematografico, diretto dal regista Sergio Rubini e co-prodotto da Rai Film.

L’Amministrazione Comunale di Recanati ha accolto con entusiasmo l’opportunità di promuovere la sua città attraverso la valorizzazione delle sue ricchezze culturali e paesaggistiche.

«Siamo estremamente soddisfatti che Recanati sia stata scelta ancora una volta come location per questo progetto cinematografico – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – La bellezza e la ricchezza culturale di Recanati sono un patrimonio di cui andiamo fieri, e questa scelta sottolinea la qualità del lavoro che l’Amministrazione Comunale sta svolgendo nell’ambito della promozione e valorizzazione turistica e culturale. Siamo certi che questo film su Giacomo Leopardi sarà un’occasione di grande visibilità a livello nazionale e speriamo attiri nella nostra città numerosi visitatori e appassionati».

Le riprese cinematografiche sono previste nel periodo compreso tra il 9 e il 27 ottobre 2023, durante il quale Recanati si trasformerà in un set cinematografico che darà vita alle emozioni e alla bellezza delle opere di Leopardi.

«Recanati sta diventando una meta ambita per numerose produzioni cinematografiche- ha affermato l’assessora alle Culture e Turismo Rita Soccio – Dopo il grande successo de ‘Il Giovane Favoloso’ di Mario Martone, quest’anno abbiamo ospitato tre diverse produzioni, tra cui una di respiro internazionale con il premio Oscar Whoopi Goldberg, che è attualmente in fase di registrazione, e a ottobre, inizieranno le riprese del film di Rubini. Questi eventi dimostrano che investire nella cultura e nella bellezza può essere un motore di sviluppo economico e turistico. Alla luce dei risultati ottenuti, continueremo a lavorare per posizionare Recanati sempre più come una destinazione di primo piano, a vantaggio della nostra comunità e dell’intero territorio».

Il progetto della Location Manager Marche della Ibc Movie implica una collaborazione logistica, tecnica e amministrativa che coinvolgerà diversi settori del Comune per lo svolgimento delle riprese, tra cui l’Ufficio Cultura, la Polizia Locale, l’Ufficio Tecnico, l’Ufficio SUAP e l’Area Gestione Risorse. L’Amministrazione Comunale contribuirà a questo importante progetto cinematografico che porterà ancora una volta la cultura e la bellezza della città sotto i riflettori nazionali.