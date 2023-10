di Marco Pagliariccio (foto di Fabio Falcioni)

Ci voleva Leopardi per far sparire la auto da piazza della Libertà. Viabilità rimodellata oggi in centro storico per accogliere Sergio Rubini e la sua troupe, ospite a Palazzo Buonaccorsi per girare all’interno della Sala dell’Eneide, come aveva già fatto Elio Germano per “Il giovane favoloso”, alcune scene della sua miniserie su Giacomo Leopardi che andrà in onda su Rai 1 in due puntate.

Le riprese sono andate avanti per tutto il giorno, concludendosi attorno alel 18,30 con un curioso viavai di donne e uomini in costumi ottocenteschi a fare la spola tra via Don Minzoni, via Armaroli, rampa Zara e viale Leopardi (nomen omen, verrebbe da dire), dove erano parcheggiati i mezzi della produzione.

Chiusa per tutto il giorno via Don Minzoni per evitare che i rumori causate da auto, furgoni e moto potessero disturbare le riprese e ciò ha riportato piazza della Libertà all’antico, con i soli mezzi della produzione e delle forze dell’ordine a circolare nel salotto buono della città.

Per il tempo necessario alle riprese, poi, corso della Repubblica è stato utilizzato con il doppio senso di circolazione alternato. Per chi doveva entrare in centro, comunque, c’era la possibilità di transitare lungo via Armaroli, dove vigeva soltanto il divieto di sosta, così come in viale Pantaleoni, nell’area parcheggio antistante lo Sferisterio e su alcuni stalli di rampa Zara.

Continua, quindi, il tour in provincia di Sergio Rubini e di tutta la sua troupe, che nei giorni scorsi aveva girato a Montecassiano e Treia: le prossime tappe saranno Treia e, ovviamente, Recanati.