Il film su Giacomo Leopardi che il regista Sergio Rubini sta girando in questo periodo tocca anche Macerata. Le riprese sono previste per venerdì prossimo 13 ottobre negli spazi di Palazzo Buonaccorsi, in particolare nella Sala dell’Eneide.

Uno spazio chiuso, ma forse è prevista un’apertura alle cineprese anche nei dintorni visto che oggi è apparsa all’albo pretorio un’ordinanza del dirigente della polizia municipale per disciplinare la viabilità della zona nel cuore del centro. Ecco i contenuti: dalle 20 di giovedì alle 4 di sabato divieto di sosta con rimozione coatta in viale Diomede Pantaleoni, area parcheggio antistante Arena Sferisterio (così detta “falegnameria”), e in viale Giacomo Leopardi, area parcheggio a pagamento lato mura urbiche fino al civico 8, eccetto veicoli troupe cinematografica, via Zara (rampa) lato di sinistra, parcheggi a pagamento, via Armaroli (primi dieci stalli di sosta).

Divieto di transito, dalle otto alle 20 del 13 ottobre in via Don Minzoni (direzione Piazza della Libertà) in prossimità dell’intersezione con via Zara, eccetto veicoli delle forze dell’ordine, mezzi di soccorso e residenti carico/scarico della medesima via. Il varco sarà presidiato dagli operatori delle associazioni di volontariato, i quali potranno aprire o chiudere il medesimo al traffico veicolare in riferimento alle esigenze del set cinematografico per arrecare il minor pregiudizio possibile alla circolazione del centro storico. Con la medesima ordinanza il comandante della Municipale Danilo Doria ha disposto l’istituzione del doppio senso di circolazione in corso della Repubblica, alternato a vista nel tempo strettamente necessario alle riprese del film.