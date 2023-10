Corona d’alloro per Margherita Vitali di Tolentino. Si è laureata ieri a Macerata in Teorie, culture e tecniche per il servizio sociale, un corso di laurea del dipartimento di Giurisprudenza di Unimc, con una tesi su un argomento purtroppo sempre molto attuale, quello delle tossicodipendenze e della tutela della salute. A lei le congratulazioni del papà Adriano, della mamma Luana, del fratello , delle nonne, degli zii e degli amici, ed un augurio per i traguardi futuri.