Droga e reati societari, due persone arrestate. Tre uomini residenti in provincia denunciati, in diverse circostanze, dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile perché presenti a Macerata anche se su di loro pendevano fogli di via. Un 35enne e un 24enne segnalati per possesso di cocaina e hashish. Questo il bilancio dell’attività condotta dai carabinieri della Compagnia di Macerata, che hanno anche ritirato tre patenti (leggi l’articolo).

Un uomo di Corridonia e una donna di Mogliano sono stati arrestati per sentenze passate in giudicato. L’uomo, un 47enne, è finito ai domiciliari dopo una condanna di 7 mesi e 27 giorni di reclusione per violazione della legge sugli stupefacenti. Una donna di origini pugliesi, 59enne residente a Mogliano, invece è stata invece condotta in carcere a Pesaro dopo la sentenza della corte di appello di Ancona che l’ha condannata ad una pena di 3 anni e 11 mesi per reati in materia societaria avvenuti fra il 2012 e il 2014.

Al termine delle attività i militari del Nucleo radiomobile hanno segnalato in prefettura quali assuntori anche un un 35enne italiano ed un 24enne del Gambia, entrambi residenti a Macerata, trovati in possesso rispettivamente di grammi 0,75 di cocaina e di una modica quantità di hashish mentre si trovavano ai giardini Diaz.