Tre patenti ritirate dai carabinieri della Compagnia di Macerata, una 44enne residente in provincia nei guai per il rifiuto di sottoporsi all’etilometro.

La donna, di origine dominicana, ha perso il controllo della sua Volkswagen Polo finendo contro il muro di cinta di un’abitazione di via Circonvallazione a Monte San Giusto. Rimasta illesa, ma in evidente stato di ebbrezza, ha rifiutato l’accertamento alcolemico al quale lo volevano sottoporre i militari della locale stazione intervenuti sul posto per i rilievi del caso. Ciò non è stato sufficiente, però, per evitare il ritiro del documento di guida e la segnalazione alla Procura di Macerata per il rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza.

Nei guai anche una 62enne di Montecassiano che, la scorsa notte, è stata fermata dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Macerata alla rotatoria di via Mainini. La condotta di guida a zig zag della Mercedes al volante della quale viaggiava ha insospettito i militari che hanno intimato l’alt. Rilevato che la donna era in evidente stato di alterazione psicofisica, è stata sottoposta all’etilometro: il tasso alcolemico nel sangue era pari a 1,22 grammi/litro, superiore più del doppio alla soglia consentita. E’ subito scattato il ritiro della patente, la sua condotta incauta è stata segnalata alla Procura di Macerata.

Stessa sorte è capitata al conducente di una Opel Corsa di Pollenza che, in via Roma di Macerata, è stato controllato da una pattuglia del Nucleo Radiomobile. L’uomo, un 43enne, presentava i classici sintomi di chi eccede nell’uso dell’alcool e quindi è stato sottoposto ad accertamento alcolemico: il suo tasso era pari a 1,17 grammi/litro, è stato denunciato per guida in stato di ebrezza e la sua patente di guida è stata ritirata per la conseguente sospensione amministrativa.