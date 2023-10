di Luca Patrassi

I vertici regionali della Lega, da una decina di giorni, chiedevano al governatore della Regione Francesco Acquaroli il rimpasto di giunta, segnatamente il cambio degli assessori leghisti Saltamartini, Biondi e Antonini.

Oggi i consiglieri regionali della Lega intervengono per dire che gli assessori in questione godono della loro piena fiducia. Come dire, uno schiaffone ai vertici del partito, in particolare alla segretaria regionale Giorgia Latini, al suo vice Mauro Lucentini fino ai quadri provinciali che tale ipotesi hanno sostenuto. Lega Marche in testacoda, il caos è totale tra comunicati, prese di posizione, smentite e conferme.

Nel primo pomeriggio di oggi è arrivata una nota firmata, per il gruppo regionale, dal capogruppo Renzo Marinelli: si chiude perentoriamente la questione del rimpasto e sembra indicata la strada delle dimissioni alla segretaria regionale della Lega Giorgia Latini a meno che non voglia far finta di nulla pur essendo la situazione a dir poco imbarazzante.

Ed ecco il testo del comunicato inviato da Renzo Marinelli: «I consiglieri regionali del gruppo Lega Marche rinnovano la propria fiducia al vicepresidente e assessore Filippo Saltamartini e agli assessori Andrea Maria Antonini e Chiara Biondi. Nella volontà di imprimere ulteriore slancio all’azione di governo, sono state avviate interlocuzioni con i rappresentanti delle istituzioni civili e politiche, delle associazioni datoriali e sindacali, della dirigenza e della stessa assise regionale, che hanno confermato, anche a mezzo stampa, l’apprezzamento per il lavoro svolto e la necessità strategica della conferma degli interlocutori di progettualità fondamentali per la stabilità e lo sviluppo del tessuto sociale ed economico delle Marche».

Il messaggio finale: «Riteniamo pertanto conclusa una verifica compatibile con il bilancio dei tre anni di mandato della maggioranza regionale, pronti a continuare con l’impegno e lo spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto i rappresentanti della Lega in Consiglio e in Giunta regionale, nel pieno rispetto del mandato ricevuto dai marchigiani». Sempre nell’interesse dei cittadini, ovviamente e questa è l’unica cosa concordante nelle posizioni ufficiali finora espresse dalla segretaria regionale dalla Lega e dai consiglieri regionali: resi opposte ma sempre nell’interesse dei cittadini.