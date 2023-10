Tra sport, narrazione e comicità. Il sabato di Overtime vira verso lo spettacolo, dopo un venerdì tutto incentrato sul calcio, e in particolare sulla Juventus, con la presentazione del libro di Giuseppe Pastore sulla maledizione europea della Vecchia Signora di oggi pomeriggio e gli incontri con Ciro Ferrara e Aldo Serena in prima serata.

In attesa di conoscerli più da vicino, il programma di Overtime per domani proseguirà con un piatto al solito ricchissimo, che avrà i suoi momenti clou al calar della sera. In mattinata, si comincia alle 9 al Teatro Lauro Rossi con la terza edizione degli “Aces International Video Awards”, con la proiezione e premiazione dei video promozionali di candidatura a Regione, Città, Comune, Isola o Comunità europea dello sport. Alle 11 presentazione del progetto “Io posso fare da solo. Extra School, un viaggio di laboratori sportivi e sociali destinati ai bambini con disabilità”, che vedrà ospiti al Teatro della Filarmonica Francesca D’Alessandro, vicesindaco di Macerata, Beatrice Pini e Roberto Beccacece della cooperativa Il Faro, Ilaria Gallucci del Centro orizzonte Macerata, Luca Berardi e Rolando Mozzoni, presidente del Banca Macerata Rugby. A seguire verrà presentato il progetto “Il rugby come facilitatore nell’integrazione dei bambini multietnici”, con ospiti ancora Roberto Beccacece de Il Faro, Giampiero Cappetti e Federico Cacciani di Porto Recanati Solidale Odv, Sonia Alessandrini, assessore alle Politiche sociali, familiari e disabilità del Comune di Porto Recanati, Franco Quercetti, assessore allo sport portorecanatese, Giancarlo Giulianelli, garante della Regione Marche per diritti alla persona e Rolando Mozzoni, presidente del Banca Macerata Rugby. Successivamente, alle 13,30, spazio a “Passione carbonara”, show cooking già sold out da tempo in programma da Maia Fucina Gourmet.

Nel pomeriggio, alle 15,30, il giornalista Nicola Calzaretta e la direttrice Abamc Rossella Ghezzi inaugureranno la mostra “Passione da indossare” nella Galleria Gaba.Mc (in via Gramsci 55), mentre alle 16 la Galleria Antichi Forni ospiterà la presentazione de “Le nuove guerre del calcio. Gli affari delle corporation e la rivolta dei tifosi”, con l’autore Marco Bellinazzo e il presidente onorario dell’Aquila 1927 Francesco Ghirelli. Alle 17, poi, sul palco del Teatro della Filarmonica, l’autore Dario Ricci presenterà in compagnia del pugile Francesco Damiani il libro “Rocky Marciano. Sulle tracce del mito 1923-2023”, con degustazioni gratuite di vino della cantina Novaripa. Nel frattempo, a partire dalle 15,30, il campo da rugby Elia Longarini di Villa Potenza farà da cornice all’incontro “Dritti alla meta: per non tornare indietro” e, a seguire, al tradizionale appuntamento con il Torneo Overtime Old Rugby – Memorial Elia Gaglione, promosso in collaborazione con Banca Macerata Rugby e giunto alla settima edizione.

Grande attesa, alle 18 sul palco dell’Overtime Arena, per il ritorno a Macerata di Federico Buffa, che racconterà le sue passioni in un evento promosso in collaborazione con Banca Macerata. Alle 19,30, invece, spazio alla presentazione de “L’ultimo tiro. Storie di chi non si è arreso a un destino di sconfitta” del giornalista Valerio Iafrate. Gran finale affidato alla verve e all’irrefrenabile ironia di un autentico maestro della comicità italiana, Nino Frassica, che alle 21,30 promette di incantare la platea del Teatro Lauro Rossi nel presentare il libro “Paola. Una storia vera” insieme a Marco Ardemagni.