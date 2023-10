Saranno la trota e il ciauscolo gli alleati del gusto nel prossimo fine settimana della Marca di Camerino. A Muccia, sabato pomeriggio, a partire dalle 17, il piazzale delle scuole si trasformerà in un’arena dei sapori con appetitosi street food accompagnati dallo spritz made in Marca, con prodotti tipici quali Varnelli e i pregiati vini della cantina Coppacchioli Tattini. Domenica, a Monte Cavallo, sempre alle 17, andrà in scena il pregiato salume a pasta morbida raccontato da uno degli ultimi norcini storici ancora in attività.

«Sia trota che ciauscolo duetteranno con il tartufo di stagione», sottolinea Alessandro Gentilucci, sindaco di Pieve Torina, comune capofila del progetto Terre del Tartufo in tour, finanziato, con il massimo del punteggio, dal bando Por Fesr Sima di Regione Marche e Atim. «Proseguiamo questo tour promozionale per valorizzare i prodotti e le bellezze della nostra terra attraverso i sette comuni coinvolti nel progetto. Scopriremo le peculiarità gastronomiche che questa splendida natura ci regala, a cominciare dal tartufo, abbinando le degustazioni con musica dal vivo, mostre d’arte e le divertenti improvvisazioni del Doppiatore Marchigiano, testimonial dell’intera manifestazione. È un modo intelligente e alternativo – conclude Gentilucci – per riportare l’attenzione su queste terre, che hanno tanto da offrire in termini di turismo, cultura, natura».

Tutte le info sulle Terre del Tartufo e le iniziative di ottobre sono consultabili nel sito ufficiale www.terredeltartufo.it.