di Monia Orazi

Tartufo, ciauscolo, torrone, castagne, Varnelli, trota: saranno queste le eccellenze protagoniste della manifestazione itinerante “Terre del tartufo in tour”, organizzata dall’unione montana Marca di Camerino, insieme a Pieve Torina, Muccia, Monte Cavallo, Camerino, Fiastra, Serravalle e Bolognola, che si configura come una vera e propria maratona del gusto, con partenza il 30 settembre e primo ottobre a Pieve Torina e gran finale a Camerino il 28 ottobre.

A dare supporto organizzativo Angelo Serri con Tipicità, Coldiretti Macerata, Confcommercio Marche Centrali e Federalberghi Macerata, direttore artistico Marco Moscatelli e testimonial i ragazzi del Doppiatore Marchigiano che si esibiranno in alcuni sketch. A rendere possibile l’evento è stata la vittoria del bando regionale dell’Atim (Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche) destinato alla valorizzazione dei centri colpiti dal sisma, per cui l’ente montano ha stanziato 50mila euro. L’iniziativa è stata presentata questo pomeriggio nel corso di una conferenza stampa avvenuta all’interno di un bus storico della Contram, nel tragitto Camerino-Pieve Torina con sosta a Maddalena di Muccia per l’aperitivo a base di tartufo. Presente anche Riccardo Lombardelli del Doppiatore Marchigiano.

Ha detto Alessandro Gentilucci sindaco di Pieve Torina e presidente Unione Montana: «Abbiamo raggiunto cento punti su cento, è qualcosa di straordinario, segno della bontà del nostro progetto di valorizzazione turistica della zona montana. La Regione vuole investire su questa zona, un grazie a tutti i sindaci e a Camerino, per aver reso possibile questo progetto che è un’occasione per far ripartire il territorio dalle sue eccellenze enogastronomiche. Attraverso il filo conduttore delle Terre del Tartufo abbiamo saputo unire le bellezze estetiche, le bellezze culinarie, le capacità enogastronomiche di questa terra insieme alla biodiversità, che fa del nostro territorio quel valore aggiunto che soltanto noi possiamo riuscire a trasmettere verso l’esterno. La prima tappa è il 30 settembre a Pieve Torina, ci sarà la diretta radio, ci sarà Sky, ci saranno tutta una serie di promozioni per tutto il nostro territorio. Si parte dal tartufo, si passa attraverso il ciauscolo, si arriva alle castagne, andiamo agli aperitivi di alta quota, ma con un punto di riferimento per il pubblico giovane. Giovane, che si sostanzia nella serata disco di Camerino il 12 di ottobre, dove ovviamente mettiamo in disponibilità quello che siamo riusciti a fare nei confronti di una comunità che è quella universitaria, che rappresenta per noi fonte di reddito fonte di opportunità economiche e sociali. Ringrazio Angelo Serri, ringrazio Alberto Monachesi di Tipicità, ringrazio il Doppiatore Marchigiano che è il che è il testimonial dell’Unione montana Marca di Camerino».

Sono poi intervenuti il sindaco di Camerino Roberto Lucarelli che ha spiegato come l’appuntamento camerte metta in luce il torrone il “biondo di Camerino”, tipicità camerte da Guinness, mentre Gianluca Pasqui vicepresidente del consiglio regionale ha sottolineato l’importanza di fare sinergia tra gli enti locali, per iniziative che favoriscono lo sviluppo territoriale. Stefano Belardinelli presidente Contram ha spiegato come il consorzio senta la responsabilità sociale di mettersi a disposizione del territorio, per favorire sinergia ed opportunità, non solo per il trasporto ma anche per la valorizzazione e la promozione turistica. Mario Baroni sindaco di Muccia ha evidenziato come nell’evento di Muccia ci sarà il matrimonio enogastronomico tra trota e tartufo, Cristina Gentili sindaca di Bolognola ha sottolineato l’aspetto di socializzazione legato agli aperitivi ad alta quota in cui il Comune più alto delle Marche sarà protagonista. Sauro Scaficchia sindaco di Fiastra ha spiegato quanto la sua amministrazione tenga alla valorizzazione turistica del suo territorio di cui le Lame Rosse e tutta la fruizione legata al lago siano le punte di diamante insieme all’enogastronomia.

Pietro Cecoli sindaco di Monte Cavallo ha illustrato le tipicità norcine del suo piccolo centro, con il ciauscolo protagonista dell’appuntamento nel borgo. Giordano Nasini direttore Coldiretti Macerata ha affermato che eventi come questo mettono in luce le eccellenze del comparto agricolo e rappresentano un volano economico per le imprese agricole e zootecniche del territorio, Fiorenzo Baldoni di Confcommercio Marche Centrali ha sottolineato la valenza turistica e le positive conseguenze sulla promozione del territorio, grazie a eventi come questo. Doppio appuntamento a Pieve Torina il 30 settembre con “Marca di Camerino show”, il primo ottobre con il forest bathing, bagno di foresta al sentiero delle acque di Pieve Torina. Tappa a Muccia il 7 ottobre con “Trota e tartufo”, 8 ottobre a Monte Cavallo con la merenda in piazzetta con il ciauscolo. Serata con dj notissimi il 12 ottobre a Camerino, il 14 ottobre a Fiastra “Lake on fire”, uno show con spettacolo pirotecnico. Il giorno dopo a Serravalle di Chienti “Leggendo nella storia”, il 20 ottobre ancora a Pieve Torina “Fabulando nella Marca di Camerino”, aperitivo ad alta quota il 22 ottobre a Bolognola, il 28 ottobre “Aspettando la festa del torrone” gran finale a Camerino.