Domenica 8 ottobre Sant’Angelo in Pontano ospiterà la ormai consueta Sagra del Polentone, giunta alla sua 26esima edizione, in occasione della 52esima Fiera e Mostra degli Uccelli.

La Pro Loco del paese dell’entroterra maceratese preparerà, grazie alla maestria delle cuoche e alla assidua collaborazione dei numerosi volontari, la specialità piatto tipico del paese, il polentone, condito sia con il classico ragù di carne oppure con il sugo bianco, che attrae ogni anno centinaia di palati a trascorrere una domenica autunnale per le vie di un meraviglioso paese collinare.

Negli stand gastronomici si potranno gustare anche secondi piatti e contorni, disponibili sia a pranzo che a cena, a partire dalle 11,30 per l’intera giornata. Durante la domenica i visitatori avranno la possibilità di passeggiare per il centro storico di Sant’Angelo in Pontano, dove il consueto mercato allieterà gli amanti dello shopping, e per i bambini ci sarà anche la possibilità di un giro in pony per le vie del paese.