Scappa di casa dopo un litigio coi genitori e intervengono assistenti sociali e carabinieri, il fratello aggredisce due militari. E’ successo questa mattina all’uscita da una scuola di Recanati. Una ragazzina di 16 anni, italiana di origine tunisina, che vive con la famiglia in una città della costa è scappata di casa dopo una lite coi genitori. La situazione familiare è già oggetto di interesse da parte dei servizi sociali per una situazione di degrado e disagio e la minore, dopo la fuga, ha raggiunto Recanati dove c’erano alcune sue conoscenze.

I genitori però, saputo dove si trovasse, l’hanno raggiunta e la minore per sfuggire ha raggiunto il cortile di una scuola. Sul posto sono arrivati anche gli assistenti sociali e di fronte al rifiuto dei genitori di lasciare la figlia per assegnarla ad una struttura protetta sono intervenuti anche i carabinieri. Alla vista delle divise, il fratello della ragazza ha aggredito i militari che hanno riportato lesioni lievi e sono stati refertati al pronto soccorso. La scena si è svolta sotto gli occhi degli studenti e dei docenti che stavano uscendo dall’istituto superiore. La minore si trova ora in una struttura in attesa di valutazione sulla situazione familiare. I carabinieri e la procura stanno valutando la posizione del giovane.

(l. b.)