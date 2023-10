di Francesca Marsili

Per 33 anni è stato parroco della Chiesa di San Francesco, don Vittorio Serafini è morto ieri, a 82 anni, proprio nel giorno della festa del santo Patrono d’Italia. Dopo una lunga malattia, circondato dal conforto dei fratelli religiosi, si è spento nella Casa del Clero di Macerata dove aveva trascorso gli ultimi anni della sua vita.

Fu ordinato sacerdote nel 1966, e durante la sua esperienza sacerdotale è stato, oltre che un aggregatore dalla profonda cultura, un appassionato professore di religione nei licei della città di Tolentino. Sempre al fianco dei fedeli, nel 2010 è salito alla ribalta delle cronache nazionali per la decisione di pagare con i soldi delle offerte le multe prese dai parrocchiani che accompagnavano i figli a catechismo.

Un’iniziativa insolita a dimostrazione di quanto Don Vittorio fosse attaccato alla comunità; riteneva inconcepibile far sborsare i soldi a quei genitori che lui stesso invitava agli incontri di catechismo temendo la fuga dei fedeli esasperati dalle contravvenzioni. Nel 2016 aveva festeggiato i cinquant’anni di sacerdozio durante i quali ha accompagnato tantissimi giovani nel loro percorso di fede. «Quante discussioni abbiamo fatto in classe, ma ci facevi sentire grandi e capaci di ragionare», lo ricorda così una docente. «Parroco e pastore da esempio», aggiunge un parrocchiano. Don Vittorio Serafini lascia il fratello Renato e un’intera comunità alla quale ha dedicato la sua missione sacerdotale. Il funerale è fissato per domani, venerdì 6 ottobre, alle 15 alla basilica di San Nicola, partendo dalla Casa del Commiato Salvatori.