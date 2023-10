Il cinema come collante sociale capace di generare e alimentare un immaginario accessibile a tutti. Da quest’idea nasce “Scollinare film festival”, kermesse alla sua prima edizione ideata da Leonardo Accattoli e Damiano Giacomelli con la partecipazione di Maurizio Petrini, che si terrà a Pollenza da venerdì a domenica, con eventi tutti a ingresso gratuito. Organizzato da Officine Mattoli con il sostegno della Regione Marche e della Pro Loco di Pollenza e con la partecipazione del Brian Borù Pub, di Borgofuturo, dell’Associazione “Il Cielo sopra Berlino” e del Comune di Pollenza, nonché con la supervisione artistica di YUK! film e Dibbuk Produzioni, il festival celebra la dimensione artigianale della settima arte.

«Volevamo costruire con alcuni amici e collaboratori un contenitore al tempo stesso visionario e comunitario, che si ponesse agli antipodi rispetto alla tendenza virtualizzante sempre più in voga in gran parte del cinema mainstream – spiegano gli ideatori, il regista Giacomelli e lo sceneggiatore Accattoli – lavorando nel cinema in questa regione per noi è naturale riflettere sulle visioni più genuine e artigianali della settima arte, sempre più rare nell’attuale sistema produttivo e distributivo. In questo crediamo che le Marche possano dire la loro». Presentazioni di film, proiezioni, incontri e dibattiti, laboratori, videomapping e musica tra dj set e concerti, tra i quali spicca quello dei Bud Spencer Blues Explosion, densissima la programmazione della tre giorni.

Sono previste tre serate di proiezione aperte a tutti, grazie all’allestimento di un’area cinema gratuita con proiezioni Dcp nel chiostro della chiesa di San Francesco e tante attività collaterali. Durante le proiezioni si potrà degustare la birra selezionata dai gestori del Brian Borù pub di Pollenza, che ha ospitato la genesi del festival. Il sabato pomeriggio ospiterà la prima edizione di un format speciale. «Il Cinema Circus – spiegano gli organizzatori – è un grande laboratorio di strada in cui i partecipanti – senza limiti d’età – iscrivendosi via mail potranno partecipare a un set a cielo aperto, sperimentando sotto la guida di tutor professionisti le attività di scenografi, attori, operatori di macchina, costumisti o truccatori. Un’esperienza coinvolgente, inclusiva e trasversale, ispirata agli albori del cinema, quando la settima arte era vissuta come una “macchina della meraviglia”». Il sabato sarà anche la volta degli ospiti d’onore del festival: il regista Gianni Di Gregorio e l’attore Giorgio Colangeli, entrambi vincitori di David di Donatello e grandi protagonisti del cinema italiano. Insieme terranno un incontro pomeridiano e presenteranno in serata il film “Lontano lontano”. La domenica pomeriggio, il Brian Borù sarà il luogo dei pitch, dove giovani autori potranno presentare le proprie storie a produttori marchigiani e non solo. Per partecipare è necessario inviare una proposta di soggetto per un cortometraggio entro venerdì.

IL PROGRAMMA – Si inizia venerdì alle 19,30 al Chiostro Chaplin con un aperitivo d’apertura e il live set del duo composto da Daniele Cervigni e Lorenzo Scipioni. Alle 20.45, stessa location per la presentazione del film “Un altro giro” di Thomas Vinterberg. Alle 23.15 ci si sposta in Piazza della Libertà per l’unico concerto marchigiano dei Bud Spencer Blues Explosion, il duo alternative rock romano che il prossimo 27 ottobre sfornerà il nuovo disco “Next Big Niente”.

Sabato dalle 15 alle 18,30 in piazza della Libertà si trasforma in un set a cielo aperto con “Cinema Circus”, laboratorio a cielo aperto sotto la guida di professionisti di settore e dell’attrice marchigiana Rebecca Liberati. In contemporanea, alle 16,30 al Brian Borù pub l’incontro con l’attore Giorgio Colangeli e il regista Gianni Di Gregorio protagonisti poi alle 21.30 dell’incontro di presentazione del film che li vede assieme “Lontano, lontano”; alle 18,30 al Chiostro Chaplin la presentazione del corto laboratoriale “Assalto 03 – Parco a tempo” cui segue alle 19 un incontro sul nuovo cinema marchigiano, con la partecipazione di alcuni autori del territorio. Alle 23 una grande festa popola Piazza della Libertà con il videomapping dell’artista Luca Agnani e il djset di dj Silvio aka Marco Cecchetti. Questa seconda serata si chiude all’1.30 con la visione notturna del film “Una storia vera” di David Lynch, in versione restaurata. Ultima ricca giornata è domenica. Dalle 15 alle 18 al Brian Borù pub spazio alle idee con “Pitch al pub”, un incontro tra autori e produttori volto a ingenerare nuove storie. Alle 19 al Chiostro Chaplin va di scena la presentazione di una selezione di cortometraggi del progetto “Dimore in cerca d’autore” mentre alle 21.30 spazio al film di chiusura “Gli spiriti dell’isola” di Martin McDonagh, prima del brindisi finale al Brian Borù pub.