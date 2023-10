di Andrea Cesca

Un calcio di rigore di Alessandroni decide la sfida di Coppa Italia fra Osimana e Montefano. L’attaccante, subentrato nel corso del secondo tempo si procura e realizza la massima punizione, per il giocatore si tratta della seconda rete in quattro giorni. Il Montefano ha tenuto bene il campo, dopo essere andata sotto la squadra di Nico Mariani ha provato a raddrizzare il risultato, l’occasione più nitida è capita a Palmucci, il diagonale è stato respinto dalla base del palo.

Lo stadio “Diana” ospita il match di andata dei quarti di finale di coppa Italia di Eccellenza Marche fra Osimana e Montefano. Reduci entrambe dalla vittoria in campionato domenica scorsa, le due squadre nel primo turno hanno eliminato rispettivamente Castelfidardo e Chiesanuova. La partita di ritorno è in calendario a campi invertiti il prossimo 18 ottobre, chi passa il turno in semifinale se la dovrà vedere contro la vincente della sfida fra K Sport Montecchio Gallo e Urbania. Ricordiamo che la vittoria nella fase nazionale della coppa Italia di Eccellenza da diritto alla promozione in Serie D. Nico Mariani tiene a riposo a scopo precauzionale Morazzini, nelle file dell’Osimana sono assenti per squalifica Triana, Bugaro e Mosquera, Micucci è acciaccato, Patrizi e Calvigioni vengono esonerati per esigenze di lavoro. I “senza testa” sono l’unica squadra anconetana rimasta in gioco nella manifestazione.

L’inizio di gara è promettente, poi il primo tempo diventa noioso. Bella l’azione in velocità dell’Osimana all’8’ Bambozzi serve Buonaventura da questi a Tittarelli in area, l’attaccante arriva bene sul pallone ma spara alto. Quattro minuti dopo replica il Montefano, Di Matteo serve Latini in profondità, la palla viene deviata da un difensore, il numero 11 ospite riesce a colpire di testa, la conclusione è centrale. Per il resto dei 45’ lieve predominio del Montefano (oggi in maglia bianca) ma solo lavoro di ordinaria amministrazione per l’ex Maceratese Santarelli. Un calcio di punizione di Bambozzi dalla lunga distanza è facile preda di Bentivogli, la partita non decolla nemmeno in avvio di ripresa.

Poi l’uscita avventata del giovane Bentivogli al limite dell’area sul neo entrato Alessandroni consente ai padroni di casa di passare in vantaggio, l’arbitro decreta il calcio di rigore a favore dell’Osimana, lo stesso Alessandroni va sul dischetto, il “cucchiaio” entra nel sacco, 1 a 0. Seconda rete di fila per Alessandroni che domenica scorsa aveva messo a segno il gol vittoria contro l’Atletico Azzurra Colli.

Il Montefano prova a reagire al 69’ la girata di testa di Latini termina sul fondo. L’Osimana è in coraggio, il sinistro di Bambozzi al 73’ termina sull’esterno della rete dando l’impressione del gol. Un’altra indecisione del portiere, stavolta di Santarelli sul cross dalla sinistra di Marasca, potrebbe costare caro ai padroni di casa, la difesa si rifugia in angolo. Nico Mariani opera tre sostituzioni, entrano Bonacci, Papa e Palmucci, proprio quest’ultimo servito da Toro entra in area e calcia con il sinistro, il diagonale colpisce in pieno la base del palo.

L’Osimana potrebbe mettere una seria ipoteca sulla qualificazione all’82’ sempre con Alessandroni, l’attaccante sul filo del fuorigioco calcia a lato sull’uscita del portiere la palla del possibile raddoppio. Nel prossimo fine settimana è in programma la quinta giornata del campionato di Eccellenza, il Montefano sarà impegnato in trasferta a Castelfidardo, l’Osimana farà visita al K Sport Montecchio Gallo.

Il tabellino:

OSIMANA (4-2-3-1): Santarelli 6; Falcioni 5,5 (15’ st Montesano), Bellucci Andrea 6 (1’ st Marchesini 6), Labriola 6, Fabiani 6; Bambozzi 6, Borgese 6 (22’ st Bellucci Daniele ng); Di Lorenzo 5,5 (1’ st De Angelis Mattia 6), Buonaventura 6, Pasquini 6; Tittarelli 6 (4’ st Alessandroni 7). A disp. Piergiacomi, Mercanti, De Angelis Nicolò, Cantarini. All. Senigagliesi

MONTEFANO (4-2-3-1): Bentivogli 5,5; Calamita 6, Monaco 6, Valler 6, De Luca 6 (15’ st Marasca 6); Camilloni 6, Alla 6 (17’ st Toro ng); Di Matteo 6 (21’ st Bonacci ng), Guzzini 6 (28’ st Papa ng), Latini 6; Stampella 5,5 (28’ st Palmucci 6). A disp.: David, Postacchini, Sindic, Cingolani. All. Mariani

TERNA ARBITRALE: Stefano Cocci di Ascoli Piceno (assistenti Rinaldi di Macerata e Silenzi di San Benedetto del Tronto)

RETE: 17’ s.t. Alessandroni (rig.)

NOTE: spettatori 300 circa. Espulso il diesse del Montefano Gigli al 93’. Ammoniti Buonaventura, Alessandroni, Camilloni, Bonacci. Calci d’angolo 2 a 5. Recupero: (1’+5’).