Cento anni di vita, cento anni di storia personale che si intrecciano, inevitabilmente, con quella del nostro Paese. Luigi Gratti, anconetano di nascita ma potentino di adozione, ha festeggiato il suo primo secolo in maniera speciale: ospite d’onore in Municipio dove la sindaca Noemi Tartabini lo ha ricevuto, insieme a gran parte della famiglia Gratti, in sala Giunta. Luigi è stato capo stazione a Porto Potenza Picena dal 1959 al 1974, ma la sua carriera da ferroviere è iniziata nel 1940, a soli 17 anni. Sposatosi nel 1943 a soli 20 anni, poco dopo venne mandato, sempre come ferroviere, in zona di Guerra in Croazia. Dal matrimonio con l’amatissima Gallina Baldoni, durato ben 73 anni, ha avuto quattro figli ed una schiera di nipoti e pronipoti. Grande appassionato di bocce è stato a lungo presidente della “Bocciofila Delfino” di Porto Potenza Picena ed ha partecipato a due edizioni dei campionati italiani. Alla presenza dei figli, generi, nuore e nipoti, Luigi Gratti ha ricevuto dalla sindaca Tartabini una pergamena personalizzata per i 100 anni di vita, realizzata dall’artista Giusi Riccobelli.

Da vero gentleman d’altri tempi, il signor Luigi appena arrivato in Comune ha voluto omaggiare con un mazzo di fiori, per ringraziare dell’invito e dell’attenzione avuta nei suoi confronti, sia Noemi Tartabini che la segretaria Sonia Mogliani.