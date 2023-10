Super Montefano, Alla e Bonacci stendono la K-Sport Montecchio Gallo al Della Immacolata. Successo prezioso per i viola quello ottenuto grazie alle reti siglate nel primo tempo da due dei migliori giocatori di questo inizio campionato per mister Mariani.

Sono gli ospiti i primi a rendersi pericolosi, solo 180 secondi ed è Peroni a sfruttare un rimpallo per involarsi verso la porta ma sparacchia il destro alto. Rispondono i locali due giri di lancette più tardi, Papa tenta l’eurogol da posizione molto defilata, senza fortuna. L’episodio che sblocca la contesa arriva al 24esimo, quando Alla decide di sparare una conclusione da distanza siderale che muore sotto il sette, portando in vantaggio i viola. Dieci minuti più tardi il centrocampista riprova la bordata, stavolta la traversa dice di no. E’ il preludio al raddoppio che arriva al 42esimo, quando capitan Bonacci anticipa Elazaj e timbra il raddoppio.

I pesaresi sbandano e si aggrappano al loro portiere che un minuto dopo il 2-0 compie un miracolo sul primo palo per evitare la doppietta di Bonacci. Nella ripresa i locali gestiscono il punteggio, anche se al 55esimo il K-Sport potrebbe tornare in partita grazie ad un rigore molto contestato dai viola, concesso per atterramento di Peroni ad opera di Morazzini: lo stesso attaccante tenta la trasformazione, David intuisce e blocca. In pratica, si esaurisce qui la spinta dei pesaresi, Palmucci e Papa provano a trovare la via del terzo gol invano, il match si chiude con la gioia degli uomini di Mariani per un successo prezioso quanto meritato.

Il tabellino:

MONTEFANO (4-3-1-2): David; Morazzini, (33’st Calamita) Monaco, Postacchini, De Luca E. (17’st De Luca G.); Sindic, Alla, Di Matteo (27’st Latini); Palmucci (35’st Guzzini); Papa, Bonacci (47’st Valler). All. Mariani.

K-SPORT MONTECCHIO GALLO (3-4-2-1): Elezaj; Dominici G., Nobili, Del Pivo; Sciamanna (16’st Pizzagalli), Paoli, Torelli, Notariale (30’st Baruffi); Magnanelli (1’st Dominici E.), Peroni; Barattini. All. Lilli.

ARBITRO: Ferroni di Fermo

RETI: 24’pt Alla, 42’pt Bonacci

NOTE: spettatori 250 circa. Ammoniti: Sindic, Nobili, Palmucci, Peroni. Recupero: 0’ – 5’.

(foto di Pier Marino Simonetti)