di Francesca Marsili

E’ morta a 47 anni Claudia Crocetti, madre di due figli di 7 e 13 anni. Nativa di Corridonia e residente a Mogliano, si è spenta all’alba di questa mattina all’ospedale di Macerata, dopo aver lottato a lungo contro una malattia.

Consulente commerciale, ha svolto il suo lavoro sino allo scorso anno, quando l’aggravarsi delle sue condizioni di salute l’ha costretta a fermarsi. Era impiegata in due studi commerciali, a Macerata e Corridonia. A ricordare la giovane mamma sono Chiara, Debora e Stefania, le tre amiche del cuore, quelle con cui Claudia ha condiviso non solo il banco delle superiori all’istituto tecnico commerciale Gentili di Macerata, ma 30 anni di amicizia.

«Ciò che la contraddistingueva era il suo sorriso, che non ha mai perso nemmeno nei tanti momenti difficili che hanno segnato la sua vita – raccontano -. Era una mamma amorevole e presente. Claudia è stata una combattente dal giorno in cui è nata sino a questa mattina, una donna piena di gioia di vivere e con un coraggio enorme». La prematura scomparsa della donna ha gettato nello sconforto due comunità.

«Grazie per il tuo sorriso discreto, per la tua forte dolcezza e per la tua amicizia discreta», con queste parole i residenti di contrada San Nicolò, a Mogliano, si stringono attorno al dolore della famiglia, molto conosciuto e stimata. Claudia Crocetti era coniugata con il geometra Fabio Piroschi, dipendente della ditta “Zazzaretta infissi” di Mogliano. Infiniti i messaggi di cordoglio apparsi sui social dopo la notizia della sua scomparsa. Il funerale, curato dalle Onoranze funebri Rossetti, si terrà domani, venerdì 29 settembre, alle 15, nella chiesa di San Gregorio Magno, partendo dalla Casa funeraria del cimitero di Mogliano.