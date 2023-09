Dopo cinque incontri che hanno accompagnato il pubblico in un viaggio alla scoperta delle origini marinare, dai più antichi mestieri ai contemporanei sport velistici passando per approfondimenti letterari e psicologici, l’ultima tappa della rassegna civitanovese “Lezioni di mare” sarà a tavola.

Sabato 30 settembre, alle 18 nella sala Cecchetti della biblioteca “Silvio Zavatti”, si parlerà del pescato caratteristico del nostro Adriatico. Il relatore, Michele Palermo, presidente Anmi Civitanova, cuoco di mare, illustrerà le ricette tipiche e i segreti di cottura tramandati di generazione in generazione.

Altri argomenti saranno: come riconoscere il pesce fresco, scoprire la nascita di preparazioni oggi considerate alta cucina, ma le cui radici affondano nell’arte di arrangiarsi, ben nota agli uomini di bordo. In mare, infatti, nello spazio circoscritto di una barca e senza mercati dove rifornirsi di cibo, si cerca con estro di rendere varia l’alimentazione, considerando la permanenza a volte lunga in navigazione.

Al termine dell’incontro, condotto dalla moderatrice Veronica Petrelli, vice presidente ass. Cibo e Benessere, si sarà un simpatico apericena (su prenotazione) per salutare i partecipanti alle “Lezioni di Mare” che hanno permesso alla cittadinanza di ascoltare le voci di chi vive il mare, della loro passione, della loro vita. Durante l’evento sarà visitabile la mostra del fotografo-pescatore Mario Barboni. Ingresso libero. Lezioni di mare è organizzata dall’“associazione Cibo e Benessere, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Civitanova Marche, di Anmi Ass. Nazionale Marinai d’Italia e dell’Unione Diportistica Civitanovese Il Madiere