Una sarta che realizzava i sogni delle spose, con splendidi abiti che ha realizzato nel corso di diversi anni. Lei era Anna Ciavaroli, conosciuta come Annina, viveva a Gualdo, era nata a San Ginesio, ed è morta nel 1996. I suoi abiti sono stati trovati grazie al lavoro del figlio, l’avvocato Luciano Luciani, che ha svolto ricerche per riuscire a recuperare il lavoro di Annina, una vera e propria stilista.

E così sono stati ritrovati 63 capolavori bianchi che sono diventati protagonisti di una mostra “Le spose di Annina” allestita a Gualdo con il patrocinio del Comune e che sta riscuotendo molto successo. Aperta il 23 settembre, si concluderà il primo di ottobre (è al teatro Nuovo comunale in via De Gasperi). In mostra oltre agli splendidi abiti realizzati da Annina con un valido staff di collaboratrici ci sono oltre cento foto. Gli abiti sono stati realizzati dal secondo dopoguerra agli anni ’80. La mostra racconta quindi un pezzo di storia del piccolo paese collinare e più in generale del Made in Italy quando ci si vestiva nelle sartorie. Gli orari di apertura per chi volesse ancora visitare l’esposizione sono 9,30-12,30 e 16,30-19,30.