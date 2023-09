Allenamento congiunto proficuo all’Eurosuole Forum tra Cucine Lube Civitanova e Yuasa Battery Grottazzolina, che hanno giocato tre set. Nel pomeriggio di oggi gli uomini di Chicco Blengini hanno avuto la meglio sul sestetto di Massimiliano Ortenzi per 2-1 in rimonta tra le mura amiche centrando la quarta vittoria in altrettanti test di preseason. Dopo il successo con il massimo scarto nello scontro diretto dell’8 settembre, il team biancorosso si è quindi ripetuto contro la Yuasa Battery dei due ex cucinieri Andrea Marchisio e Manuele Marchiani. Nota lieta l’impiego di Simone Anzani per una primo battesimo del campo senza forzare nel percorso di recupero dopo il suo lungo stop. Top scorer della partita Ivan Zaytsev, autore di 17 punti. Dieci i sigilli siglati da Matheus Motzo. Grande prova di Francesco Bisotto in ricezione.

Biancorossi schierati con Thelle al palleggio per l’opposto Motzo, Anzani e Larizza centrali, Zaytsev e Iurisci (al posto dell’indisponibile Cremoni) in banda, Bisotto libero. Ospiti disposti con Marchiani al palleggio per l’opposto Nielsen, Canella e Mattei al centro, Fedrizzi e Cattaneo laterali, Marchisio libero. Nel primo parziale, giocato ai 15 con cambio palla e palla di conferma, si rivede in campo Anzani per un primo assaggio del campo, ma è Grottazzolina a imporsi (11-15). Tra i biancorossi in evidenza Zaytsev con 7 punti. Sono 7 anche i muri di squadra contro i 2 degli ospiti, che però sono più concreti al servizio (2 ace) e ricevono con il 64%. Nel secondo set, giocato con la formula tradizionale, Sul 10-12 entra Diamantini per Anzani. Si lotta punto a punto. Lube vincente nel finale con un grande Zar e agevolata dall’errore decisivo della Yuasa Battery (25-23). Padroni di casa bene in attacco (58% contro il 47%), trainati da Zaytsev (altri 7 punti) e incisivi a muro (3 a 1 i vincenti). Nel terzo atto Civitanova rientra con Diamantini dall’inizio. Partenza fulminante dei biancorossi (13-7) e ulteriore allungo dopo la stoccata di Motzo (18-11) e il muro di Zaytsev (20-12). Blengini dà spazio anche a Giacomini, autore del punto di fine set (25-16) dopo una reazione d’orgoglio degli ospiti. Percentuali equilibrate in attacco, ma Civitanova prevale a muro (2 block) al servizio (2 ace) e in ricezione (75% con il 67% di perfette).

«Per me è stato bello rivivere le rotazioni di campo e tutto quello che ruota intorno alla pallavolo giocata – commenta Anzani – logicamente la forma è quella che è, bisognerà aspettare perché il mio percorso di recupero, dopo alcuni mesi di stop, è ancora lungo. La strada intrapresa è quella buona. Questi allenamenti congiunti danno un po’ di ritmo e servono a oliare quei meccanismi della partita che durante le nostre sedute a ranghi ridotti non sempre possiamo provare. Sono buoni test anche se affrontiamo squadre di categoria inferiore. Parliamo di team al completo, con un buon livello di gioco e che non si tirano indietro. Lo dimostra il primo set perso. Pian piano troveremo il ritmo e la condizione per farci trovare pronti, tra un mese, al debutto in Superlega».