Denunciati dai carabinieri i tre giovani responsabili di un’aggressione ai danni di un 34enne, imprenditore di Matelica. L’attività, partita dalla denuncia dell’uomo, nasce da quanto avvenuto lo scorso 12 agosto in centro. Di fronte ad un bar, verosimilmente per questioni sentimentali, l’imprenditore è stato preso a calci e pugni da tre stranieri residenti da anni sul territorio, i quali sono poi scappati. Dall’analisi dei video delle telecamere installate lungo la viabilità locale i militari sono riusciti a risalire all’identità dei tre. Per loro, oltre alla denuncia, è scattato il daspo urbano del questore di Macerata con interdizione del luoghi aperti al pubblico servizio per la durata di un anno. Non potranno quindi tornare sui luoghi che li hanno visti protagonisti della violenza.