Primo punto in campionato per il Tolentino, ancora un pareggio senza gol per il Montefano.

TOLENTINO – I cremisi vanno sotto con la quotata K-Sport Montecchio Gallo, poi pareggiano nella ripresa. Non c’è Borrelli nell’undici iniziale, torna capitan Petrucci. Sono gli ospiti a fare la partita nella prima frazione di gioco e reclamano subito un rigore, poi Orsini ribatte il tiro di Peroni. I padroni di casa si fanno vedere al 20esimo e sono subito pericolosi: Sejfullai centra il palo da posizione defilata in seguito ad un corner. Di Sciamanna, Torelli e Magnanelli le occasioni per la K-Sport che trova il vantaggio a meno due dal riposo: Mercurio stende Peroni, Magnanelli realizza dal dischetto. Nella ripresa prima Mistura ci prova senza fortuna da fuori, poi Bracciatelli trova il bersaglio grosso da dentro l’area e pareggia i conti. Poche le emozioni sino al triplice fischio. Verdesi entra e si fa notare senza però impensierire il portiere ospite, Torelli sfiora il gol del colpaccio al 77esimo.

MONTEFANO – Dopo quello all’esordio nella tana del Montegranaro arriva un altro 0-0 per il Montefano. Questa volta i viola dividono la posta in palio contro il Montegiorgio, in un match ricco di emozioni e in cui gli ospiti hanno dimostrato tutta la loro qualità. In quindici minuti rossoblu tre volte vicinissimi al gol: dopo 120 secondi Bardeggia sotto porta non centra lo specchio, poi David salva i suoi su colpo di testa di Ferrini ed infine Milozzi a porta vuota spara alto. I padroni di casa si fanno vedere con Sindic (punizione deviata, di poco sopra traversa) e nel recupero della prima frazione con un colpo di testa di Monaco, senza fortuna. Nella ripresa Palmucci tenta il tiro a giro, palla a lato (54). Un minuto dopo David mette in angolo la conclusione di Bardeggia, poi risponde presente sull’insidioso corner calciato da Zancocchia. A metà del secondo tempo la traversa dice di no alla punizione di Sindic (66′), stessa sorte per la girata di testa di Diakhaby (78′). A meno cinque dal novantesimo è Monaco in seguito al corner di Sindic, ad avere sui piedi la palla che vale tre punti, ma non trova la porta.

Il tabellino di Montefano-Montegiorgio

MONTEFANO (4-3-1-2): David, Calamita, Monaco, Camilloni, Marasca; Guzzini (8’st Latini), Alla, Sindic; Palmucci (35’st Toro), Stampella (8’st Di Matteo), Bonacci (21’st Papa). All. Mariani.

MONTEGIORGIO (3-5-2): Forconesi, Diakhaby, Ferrini, Marcatilli; Candidi (14’st Ikramellah), Milozzi (34’st Vignaroli), Gori, Zancocchia, Marziali (11’pt Rossini); Albanesi, Bardeggia (29’st Paravati). All. Vagnoni.

ARBITRO: Rosaria di Finale Emilia

NOTE: spettatori 300 circa. Ammoniti: Alla, Monco, Camilloni. Recupero: 7′ (3’ + 4’).

(foto di Pier Marino Simonetti)