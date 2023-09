Rami di quercia rischiano di cadere sulla strada a causa del maltempo, intervento dei vigili del fuoco. E’ successo nella mattinata di oggi a San Claudio di Corridonia.

La squadra di Macerata ha usato l’autoscala per togliere il pericolo e mettere in sicurezza l’area dell’intervento. La strada interessata è rimasta chiusa per i tempi necessari alla rimozione dei rami pericolanti. Sul posto anche la Polizia locale e l’agronomo del Comune per valutare la stabilità della pianta. Non si segnalano persone coinvolte.