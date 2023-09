Antonello De Lucia, coordinatore provinciale di Italia Viva, interviene in relazione all’iniziativa che si terrà dopodomani alle 17 all’Asilo Ricci, da lui organizzata con Massimiliano Fraticelli e David Miliozzi, con l’introduzione di Bruno Mandrelli ed alla quale interverranno Enrico Brizioli, Carlo Cambi, Sabrina De Padova (come ospite, ha specificato l’interessata), Silvio Minnetti, Piero Piccioni, Marco Sigona, Massimiliano Sport Bianchini.

«Quando abbiamo iniziato a pensare a questo incontro ci siamo subito ritrovati sul senso da attribuirgli: provare a suscitare una riflessione, sperando che essa diventi dibattito costruttivo, sullo stato attuale della nostra città – spiega De Lucia – Mi piace la definizione usata da Bruno Mandrelli, momento prepolitico. Partiamo dalla domanda su cosa sia Macerata oggi e cosa intenda essere domani. La sensazione, a quanto pare abbastanza diffusa, è che la città viva una fase di stasi, di difficoltà a capire quale direzione prendere, e questo paradossalmente in un momento in cui ci sarebbero abbondanti risorse a disposizione per la costruzione del suo futuro. Ognuno di noi in queste ore ha ricevuto telefonate, anche da persone ed ambienti inattesi, anche solo per la curiosità di capire la formula ed i suoi scopi. La questione è semplice: alcuni maceratesi hanno voglia di dialogare e dibattere sulla città, domandarsi se va tutto bene, immaginare possibili correzioni e scenari. Per questo sono state invitate persone che notoriamente hanno qualcosa da dire nei veri ambiti del vivere cittadino, persone stimate, che esprimeranno pensieri condivisibili o meno, ma di certo con competenza e passione per Macerata».

Osserva ancora De Lucia: «Certo, quando ti esponi e fai qualcosa ti apri anche alle critiche, ma ben venga. Per noi l’importante è aprire un fronte di discussione. Non è più rimandabile, poiché il rischio per Macerata è l’asfissia di idee e prospettive. Questo piccolo gruppo è fatto di persone che si occupano di politica cittadina, partitica e non, è cosa nota; credo che l’approccio scelto sia quello giusto, tant’è che la curiosità e le sollecitazioni sono giunte in maniera molto trasversale. Bene, benissimo. Anzi, colgo l’occasione per ribadire che l’iniziativa è aperta a tutti, ma proprio tutti, senza distinzioni; il vero discrimine credo sia questo: maceratesi interessati a Macerata. Se poi riuscissimo ad avvicinare al dibattito cittadino anche solo una persona in più, con competenze e passione, allora potremmo dire di aver avuto successo. Serve a Macerata, serve adesso».