di Marco Pagliariccio

Un traguardo a dir poco ragguardevole per la Soms. La sezione corridoniana della società operaia di mutuo soccorso, una delle più antiche d’Italia, compie infatti quest’anno 160 anni e, nonostante tutto, gode ancora di ottima salute.

Una storia che corre parallela a quella dell’Italia unita, quella della Soms corridoniana, nata nel 1863 per volere di un gruppo di nove persone: Giuseppe Vico, David Firmani, Concetto Procaccini, Aristide Lauri, Luigi Firmani, Marino Marini, Achille Giri, Vincenzo Narcisi ed Enrico Manardi.

Erano loro a comporre il comitato promotore che, il 15 gennaio 1863, chiamava a raccolta l’allora città di Pausula (il nome Corridonia arriverà molti decenni dopo) per la costituzione della “Associazione di Mutuo Soccorso”. «Una copia di quell’atto costitutivo l’abbiamo noi nella nostra sede in via Procaccini – spiega il segretario Gabriele Mastroleo – mentre l’originale è conservato all’interno dell’Archivio di Stato. La storia della Soms parte da lì, si interrompe per i divieti imposti nel periodo fascista e riprende nel Secondo Dopoguerra con il progressivo ritorno alla normalità, arrivando alla sede attuale nel 1973».

L’attuale gruppo alla guida della Soms di Corridonia, con in testa la presidente Eva Luciani, prende le redini dell’associazione ormai un quarto di secolo fa. «La nostra peculiarità è che comunque, rispetto ad altre Soms, abbiamo un’età media relativamente più bassa, visto che noi del gruppo più attivo siamo tutti tra i 40 e i 50 anni, anche se ci sono anche ragazzi molto più giovani che sono tesserati con noi – continua Mastroleo – siamo molto orgogliosi del traguardo che tagliamo: noi siamo in contatto con la società di mutuo soccorso di Pinerolo, che è la più antica d’Italia e ha solo 15 anni più della nostra».

Oggi la Soms è un’associazione a tutti gli effetti, con circa 350 tesserati, e ovviamente le finalità sono completamente cambiate rispetto a un secolo e mezzo fa, quando questi soggetti nascevano per tutelare i diritti dei lavoratori e creare forme di mutualismo e solidarietà.

«Ma i membri davvero attivi sono circa una ventina – conclude Mastroleo – oltre all’attività culturale, fatta di concerti, reading e incontri, che utilizziamo anche per finanziarci, c’è tutta una serie di servizi che forniamo come il supporto psicologico, laboratori autogestiti, in passato abbiamo organizzato anche doposcuola e aiuto compiti per i bambini e corsi di italiano per stranieri.

Cerchiamo di attualizzare il modello del mutualismo classico. Il problema è che sempre meno corridoniani si avvicinano alla nostra realtà. Dei nostri tesserati saranno un 10% quelli di Corridonia. Il ricambio generazionale è quello su cui stiamo ragionando di più in questa fase».

Il compleanno della Soms (anche se con un ritardo di otto mesi) si celebrerà quindi domenica e vedrà due momenti. Alle 10.30 a Villa Fermani si terrà una commemorazione con i saluti delle autorità, poi alle 13 pranzo sociale al quartier generale di via Procaccini 50, con a seguire la presentazione del libro autoprodotto “Florilegio”, l’inaugurazione della mostra fotografica “Natura umana” di Andrea Salvucci e un pomeriggio coloratissimo tra spazio bimbi, giochi popolari, mercatino di autoproduzioni e libri rari e jam sessioni di musicisti vari.