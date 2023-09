Finite le opere programmate dal Comune per la sistemazione di via Verga, l’opposizione parte all’attacco con una mozione per chiudere ulteriori interventi manutentivi. L’iniziativa porta la firma del consiglieri comunali del Partito Democratico, primo sottoscrittore Maurizio Del Gobbo: il riferimento è alla strada che porta agli impianti sportivi di Collevario recentemente intitolati a Tonino Seri. «Di recente – scrivono in premessa i consiglieri comunali Democrat Maurizio Del Gobbo,Narciso Ricotta, Alessandro Marcolini, Ninfa Contigiani e Andrea Perticarari – si è provveduto ai lavori di asfaltatura di via Verga. Proprio una traversa di via Verga – che conduce agli impianti sportivi “Tonino Seri” – risulta purtroppo oltre che non asfaltata anche dissestata e piena di buche e avvallamenti. L’impianto sportivo in questione è frequentato quotidianamente, specie nel periodo scolastico, da moltissime persone con relativa affluenza di autovetture: tale situazione determina evidente difficoltà al transito delle auto che potrebbe ulteriormente peggiorare con l’arrivo delle piogge». La richiesta, rivolta dai consiglieri del Pd alla amministrazione comunale a guida Parcaroli, è quella di «provvedere ai lavori di sistemazione e asfaltatura della strada che conduce agli impianti sportivi “Tonino Seri” e del parcheggio antistante».

(l. pat.)