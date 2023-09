Sensibilizzare le persone sull’importanza della prevenzione oncologica è una crescente necessità, specie a seguito delle più recenti indagini che attestano un progressivo aumento del numero di persone che si ammalano di cancro. Solo in Italia nel 2022 sono stati registrati 390mila nuovi casi, ma fortunatamente la sopravvivenza per molte tipologie di tumore è in progressivo incremento, grazie al miglioramento di terapie sempre più personalizzate ed efficaci e alla prevenzione.

Di prevenzione oncologica, screening e stili di vita, ambiti in cui il paziente può fare la differenza, si parlerà venerdì 15 settembre alle 16,30 nel primo di una serie di incontri gratuiti e aperti alla cittadinanza che si svolgerà nella Sala convegni del Centro Medico BluGallery a San Severino, Via F. Ferranti, 41 – zona industriale Taccoli (ingresso libero fino ad esaurimento dei posti). L’evento è patrocinato dal Comune di San Severino.

L’incontro vedrà come relatori la dottoressa Benedetta Ferretti (specialista in oncologia e cardiologia) e il dottor Francesco Serbassi (biologo nutrizionista) e sarà moderato dal dottorRaul Brambatti, specialista in cardiologia.

«Lo scopo di questo primo incontro – sottolinea Milena Mezzanotte, responsabile del settore visite mediche specialistiche del Centro Medico BluGallery – è proprio quello di sensibilizzare le persone. Il nostro è un impegno costante a supporto della comunità locale, che ci vede in prima fila con iniziative come questa, volte a far conoscere l’importanza della prevenzione come primo strumento di cura e benessere. Si calcola che il 40% delle cause di tumore e il 60% delle cause di mortalità per cancro sia legato al mancato rispetto di stili di vita corretti».

Nel suo intervento la dottoressa Ferretti farà il punto della situazione attuale sull’oncologia nazionale ed internazionale, affrontandone le criticità ed i numeri, ma esponendone anche le prospettive future. Proseguirà approfondendo gli ambiti in cui il paziente può fare la differenza: screening e stili di vita salutari. Con una esortazione: mettere da parte la paura, perché il tumore non corrisponde sempre a dolore e/o morte, ma può essere evitato e dal quale si può guarire se diagnosticato in fase precoce.

Il dottor Serbassi entrerà poi nel merito di quello che è tra i temi più dibattuti: la prevenzione e i rischi associati all’alimentazione. Si parlerà di bevande alcoliche, di carne rossa e processata, ma anche di come il microbioma intestinale, l’infiammazione e la forma fisica possano influenzare notevolmente le probabilità di ammalarsi di quella che è una delle più grandi paure contemporanee.

INFO E CONTATTI – CENTRO MEDICO BLUGALLLERY – Via F. Ferranti, 41 – zona industriale Taccoli – San Severino – Tel. 0733 639051 – [email protected]