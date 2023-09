di Luca Patrassi

I lavori sono stati ultimati lo scorso anno e nel marzo scorso ne è stata certificata la corretta esecuzione. Ora però esce fuori una delibera, del 30 agosto, che autorizza una spesa di circa 135mila euro (di cui centomila per lavori edili) nell’ex Casa del custode dei Giardini Diaz che sarà destinata a sede del museo di Scienze naturali.

L’opera era stata decisa nel 2019 dalla amministrazione di centrosinistra guidata da Romano Carancini e contestata da alcuni esponenti di centrodestra che non ritenevano idonea la scelta. A giugno del 2019 era stato approvato il progetto esecutivo nell’importo di un milione e 270mila euro. Ora a lavori collaudati, esce fuori un’ulteriore delibera che autorizza l’esecuzione di ulteriori opere per circa 130mila euro. Peraltro continua a far discutere, e molto, la scelta di spostare ai Giardini Diaz la sede del museo. Sembra anche che i locali seminterrati presentino problemi di umidità per affrontare i quali sono stati messi in azione alcuni deumidificatori.

All’albo pretorio del Comune oggi è stata pubblicata la delibera assunta il 30 agosto scorso dalla giunta, assenti il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore all’Urbanistica Silvano Iommi. La delibera ricorda come nel luglio del 2020 ci sia stata l’aggiudicazione dei lavori per l’importo di 905mila euro (Iva esclusa), poco dopo la stagione appaltante aveva riconosciuto oneri aggiuntivi per circa 15mila euro. La delibera ricorda che i lavori si sono regolarmente conclusi il 4 gebbraio del 2022, entro i termini contrattuali e che con determina del 13 marzo 2023 «è stato approvato lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di restauro dell’ex casa del custode dei giardini Diaz da adibire a museo delle scienze». Detto che nello scorso marzo il Comune ha certificato la regolare esecuzione dei lavori, ora appunto esce fuori una delibera che spiega che «al termine della procedura di istruttoria delle domande di pagamento degli interventi Iti del Comune di Macerata è venuto in evidenza» che ci sono circa 130mila euro in meno di spese per le economie derivanti tra gli altri dai lavori all’ex mattatoio e all’ex mercato delle Erbe.

Nella delibera c’è un passaggio che suscita qualche perplessità: «Considerata la necessità di procedere all’allestimento degli arredi e alla realizzazione di opere accessorie di finitura al fine di rendere funzionale l’opera e consentire una maggiore fruibilità da parte degli utenti… l’importo dei lavori di restauro della ex Casa del custode ascende a un milione e 405mila euro». Se ne deduce che c’è un lavoro che si certifica eseguito, poi arriva una delibera che dice che bisogna fare altri lavori per rendere funzionale l’opera. Si gioca con le parole, sullo sfondo resta il problema dell’idoneità o meno dell’immobile ad ospitare il museo. Quanto all’umidità, si può ovviare ospitando nei locali seminterrati la sezione Alligatori del museo. Si scherza, nella speranza che con il passare degli anni i problemi si risolvano.