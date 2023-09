Grande festa ieri nella chiesa dell’Abbadia di Fiastra per il 50° anniversario di matrimonio Elio Lattanzi e Maria Pagnanelli di Macerata. La coppia, che si è sposata il 2 settembre 1973 nella chiesa delle Vergini, ha scelto la suggestiva location per il rinnovo delle promesse poi ha festeggiato con familiari e amici al ristorante San Claudio a Corridonia.

Gli sposi si sono conosciuti e innamorati tramite amici in comune che si ritrovavano, in gruppo, in contrada Valle e da allora sono rimasti sempre insieme. Dal loro amore è nato il figlio Marco.

Il figlio, la nuora Patrizia e la nipote Martina, con Bruna, la sorella di Maria, la nipote Silvia i cugini e tutti i nipoti augurano loro di vivere a pieno la felicità di questo traguardo e di continuare sulla via “d’oro” tracciata finora.