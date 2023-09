Al volante con la patente revocata e dopo aver bevuto, fugge ai carabinieri: inseguito e fermato è stato denunciato. Nei guai un 25enne di Treia che il primo settembre stava percorrendo la via Nazionale, a Pollenza. Aveva bevuto (risulterà poi un tasso di alcol nel sangue di 1,30 grammi per litro, quasi tre volte il limite consentito che è di 0,5) e inoltre non aveva la patente. Quando ha visto i carabinieri che gli davano l’alt ha pensato di accelerare nella speranza di evitare il controllo. I militari del Norm di Macerata, che stavano facendo controlli sulle strade proprio per evitare, tra l’altro, che ci siano persone che si mettono alla guida dopo aver bevuto, lo hanno inseguito. Fermato poco dopo e sottoposto all’etilometro è venuto fuori che aveva bevuto. Non basta i carabinieri hanno verificato che il 25enne aveva la patente revocata. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e multato per guida con la patente revocata e per non essersi fermato all’alt.

I controlli dei carabinieri hanno portato anche alla denuncia, per tutt’altri motivi, di un 26enne. Si tratta di un giovane di Appignano che è stato fermato a Macerata. Però nel capoluogo non avrebbe dovuto trovarsi perché ha il foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno nel comune. E’ stato denunciato per la violazione del provvedimento.

E’ invece stato rintracciato a Montecassiano un marocchino di 51 anni che deve scontare 4 anni, 4 mesi e 26 giorni e che tra il 2010 e il 2017 avrebbe compiuto svariati furti, diverse ricettazioni e truffe in giro per l’Italia. I carabinieri di Montecassiano e i colleghi di Montefano lo hanno arrestato in base ad un ordine di esecuzione pena emesso dalla procura di Ancona.

(Gian. Gin.)