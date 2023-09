Schianto in moto in Valnerina: muore 33enne. L’incidente intorno alle 10,30 di oggi nella zona di Preci, in Umbria, al confine con le Marche. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, di San Severino, ha perso il controllo della moto lungo la Statale 209, verso Visso ed è finito contro il guardrail. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati carabinieri e 118, ma per il giovane non c’è stato niente da fare. Non risultano coinvolti altri veicoli.

(in aggiornamento)