Basta un colpo di testa di capitan Petrucci al Tolentino per portare a casa il derby di Coppa contro la Sangiustese Vp. Al Della Vittoria i padroni di casa si impongono con il minimo scarto grazie alla rete siglata dall’attaccante sul finire del primo tempo. Nella ripresa, dopo sei minuti, i rossoblu (tanti gli assenti fra infortuni e squalifiche) restano in dieci per l’espulsione di Lattanzi per doppio giallo ma riescono a non accusare un passivo più pesante. Il punteggio, infatti, lascia aperti i giochi per il passaggio del turno. Appuntamento per le due formazioni tra sette giorni, quando al Comunale di Villa San Filippo ancora una volta saranno i cremisi del tecnico Buratti gli avversari dei ragazzi di mister Bolzan. Ritorno di Coppa previsto invece in infrasettimanale, mercoledì 20 settembre.

La cronaca inizia al settimo con un invitante traversone di Balloni che fende l’area di rigore ma non trova nessuno pronto a sfruttarlo. Al 16esimo Tombolini per la testa di Shiba, fuori bersaglio. Quattro minuti dopo ottima combinazione Santirocco per Borrelli che al centro dell’area arriva in ritardo all’appuntamento con la sfera. Al 29esimo Greco devia in corner la conclusione di Shiba, cinque giri di lancette più ci provano senza successo Sejfullai e Petrucci. Per quest’ultimo l’appuntamento con il gol è solo rimandato al 41esimo il cross di Borrelli dalla sinistra trova il colpo di testa dell’attaccante che sblocca il risultato. Nel recupero della prima frazione Santirocco si gira bene in area, per lui solo esterno della rete. Nel secondo tempo rossoblu praticamente subito in dieci, espulso Lattanzi per doppio giallo.

Poi Santirocco trova Cardoso, al 60esimo, pronto a chiudere la porta per la prima vera occasione della ripresa, quattro minuti dopo traversa piena di Bracciatelli. A metà del secondo tempo ancora un legno per i locali, Petrucci centra il palo esterno, poi al 74esimo ci prova di testa Moscati, tentativo a lato a fil di palo. Nel finale il subentrato Garbuio in contropiede sbaglia la mira a tu per tu con Cardoso (86′), grande anticipo di Mercurio su Shiba insidioso di testa sugli sviluppi di un corner a 120 secondi dal novantesimo e in pieno recupero un altro subentrato, Storani, calcia dalla destra ma Cardoso blocca.

Il tabellino:

TOLENTINO (4-2-3-1): Orsini; Balloni (35’ s.t. Lanza), Mercurio, Mistura, Tomassetti; Greco (8’ s.t. Frulla), Bracciatelli; Petrucci, Borrelli (29’ s.t. Storani), Sejfullai (23’ s.t. Garbuio); Santirocco (23’ s.t. Moscati). A disp.: Monti, Cisternino, Di Biagio, Valentini. All: Roberto Buratti.

SANGIUSTESE VP (3-4-3): Cardoso; Morresi, Bianchi, Salvatelli; Marini, Sfasciabasti, Trillini, Tombolini (21’ s.t. Calcabrini); Monachesi (20’ s.t. Ouedraogo), Shiba, Lattanzi. A disp.: Sandroni, Cerretani, Ferrari, Orlietti, Sauchelli, Del Gobbo, Formentini. All. Matteo Pazzi (Rubén Dario Bolzan squalificato)

TERNA ARBITRALE: Andrea Eletto della sezione di Macerata (Stefano Morganti di Ascoli e Simone Tidei di Fermo)

RETE: 41’ p.t. Petrucci

NOTE: prima del fischio d’inizio osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell’incidente di Brandizzo; locali in divisa cremisi, pantaloni e calzini neri, ospiti in divisa bianca con riporti rossoblù, pantaloncini e calzettoni bianchi. Espulso al 6’ s.t. Lattanzi per doppio giallo. Ammoniti mister Buratti per proteste, Sfasciabasti, Shiba, Borrelli e Greco per gioco falloso. Corner 4-7. Recupero 6′ (2’ p.t., 4’ s.t.).