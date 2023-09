Montefano parte con il piede giusto, i viola battono all’inglese il Chiesanuova nella prima gara ufficiale della stagione. Sono le reti siglate nella ripresa da Bonacci e Papa su rigore a sancire il successo dei locali nella gara d’andata del primo turno di Coppa.

Gara equilibrata quella andata in scena al Dell’Immacolata, con occasioni da una parte e dall’altra, che si sblocca dopo sei minuti del secondo tempo. Palmucci batte veloce una punizione in maniera intelligente e trova il taglio in area di Bonacci, che si accentra e scarico il mancino a fil di palo. Mongiello potrebbe pareggiare al 32esimo, lanciato sul filo del fuorigioco l’attaccante fallisce una ghiottissima opportunità sparando altissimo. La gara resta apertissima, nel recupero i padroni di casa trovano il raddoppio con Papa che trasforma un calcio di rigore concesso per atterramento di Di Matteo.

Il tabellino:

MONTEFANO (4-3-1-2): David; Morazzini (69’ Calamita), Monaco, Postacchini, De Luca G. (58’ Di Matteo); Sindic, Alla, Guzzini (58’ Valler); Palmucci (83’ Camilloni); Latini (66’ Papa), Bonacci. All.: Mariani.

CHIESANUOVA (3-5-2): Fatone; Canavessio, Dutto, Iommi; Molinari (58’ Giaconi), Morettini, Badiali, Bonifazi (55’ Crescenzi), Carnevali (80’ Trabelsi); Mongiello, Pasqui (66’ Sbarbati). All.: Mobili

ARBITRO: Lattuga di Livorno

RETI: 51’ Bonacci, 97’ Papa

NOTE: ammoniti: Monaco, Valler; Molinari, Iommi. Corner: 2-2. Recupero: 1’+7’.

(foto Pier Marino Simonetti)