Da coordinatore provinciale della Lega a neo neo commissario regionale Marche della Confael, la Confederazione autonoma europea dei lavoratori. E’ il percorso di Simone Merlini che dichiara: «Mi impegnerò per l’affermazione di un sindacato sempre più vicino alle persone, ai lavoratori e ai deboli. Oltre a dialogare in modo costruttivo con tutti i nostri interlocutori saprò rinnovare e creare una squadra motivata e coesa». La nomina è arrivata dal segretario generale Domenico Marrella e da tutta la segreteria.

Simone Merlini, 45 anni di Treia, è direttore ufficio postale a Macerata vive a Civitanova da 3 anni e ha alle spalle esperienze politiche e sindacali nell’ ambito regionale, tra cui appunto quella di coordinatore provinciale del partito di Matteo Salvini, da cui si è dimesso, in forte polemica col partito nel gennaio del 2022. Merlini, nel ringraziare tutta la segreteria generale ha voluto rimarcare l’impegno della Confael nell’ affrontare temi importanti e delicati del mondo del lavoro e del sociale: «Nel segno della continuità, come Confael – ha rimarcato Merlini – puntiamo a mantenere saldi i rapporti con le istituzioni, il mondo delle imprese e con il terzo settore, oltre a combattere il lavoro povero e precario e a ottenere maggiori tutele per giovani e donne. Continueremo il confronto con la Giunta regionale per dipanare matasse importanti come la sanità, la sicurezza nei luoghi di lavoro e lo sviluppo delle Marche». Merlini ha annunciato infine per il mese di ottobre, ”probabilmente il giorno 13”, il Congresso Regionale con la presenza di rappresentanti politici, istituzionali e delle imprese.