Vero e proprio bagno di folla per la Cbf Balducci Hr e una prima bella occasione per un iniziale contatto tra squadra e città. Nella serata di ieri, in occasione della festa di San Giuliano a Macerata, Fiesoli e compagne sono salite sul palco allestito in Piazza della Libertà per il vernissage organizzato dall’amministrazione comunale per presentare le maggiori realtà sportive cittadini, tra cui la formazione arancionera pronta ad affrontare il quinto campionato consecutivo in Serie A. Dopo la prima storica stagione in A1 conclusa lo scorso aprile, la Cbf Balducci Hr ripartirà di nuovo dalla Serie A2 con obiettivi ambiziosi e idee chiare.

Accolti dal sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, e dall’assessore allo Sport, Riccardo Sacchi, i primi a salire sul palco sono stati i rappresentanti della famiglia Balducci, il Commendator Franco Balducci con i figli Massimiliano e Benedetta, pronti a caricare l’ambiente e i tifosi presenti in vista della prossima stagione. Insieme a loro il presidente della HR Volley, Pietro Paolella e il direttore sportivo Maurizio Storani, altre due storiche figure arancionere che hanno chiamato a raccolta tutti i maceratesi al palasport per la prossima stagione, presentando la campagna abbonamenti “Arancionero senza limiti” lanciata ieri e che partirà dall’8 settembre. Infine, primo esordio pubblico e tanti applausi per la new entry Lucia Bosetti, direttore operativo, appena entrata a far parte dell’organigramma del Club.

Poi l’atteso show tutto dedicato alle ragazze protagoniste in maglia CBF Balducci HR (unica assente giustificata la finlandese Piia Korhonen che raggiungerà domani Macerata e da lunedì sarà al lavoro al Banca Macerata Forum). Una alla volta, in ordine di numero di maglia e al ritmo di musica rock, le arancionere sono salite sul palco chiamate dallo speaker del palasport, Marco Moscatelli, presentatore della parte di serata dedicata alla HR Volley. Alle loro spalle le immagini più bella della scorsa stagione di Serie A1. Infine è stato il momento dello staff tecnico guidato da Stefano Saja, dello staff medico e di tutti i dirigenti e collaboratori che quotidianamente lavorano per organizzare al meglio la stagione sportiva 2023/24.

«Ringrazio il caloroso pubblico presente nella nostra meravigliosa Piazza della Libertà per l’accoglienza riservata alle nostre atlete – dichiara il presidente HR Volley, Pietro Paolella – riconfermo che abbiamo bisogno del loro supporto per raggiungere traguardi importanti per tutti. Un ringraziamento all’amministrazione comunale che ci ha permesso di avere nei tempi previsti gli spogliatoi completamente rinnovati e alla Pro Loco di Macerata che ci ha ospitato a cena dopo la presentazione. Ci aspetta una stagione lunga e ricca di impegni, proveremo a toglierci diverse soddisfazioni e anche io dico: Arancioneri senza limiti».