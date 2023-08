Auto e apecar si scontrano, un 17enne trasportato al pronto soccorso. E’ successo intorno alle 9,15 a Chiesanuova di Treia, poco fuori il centro abitato.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, che si sono occupati dei rilievi del caso e di stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto, i due mezzi si sono urtati sulla provinciale. A bordo di Fiat Punto viaggiavano due coniugi del posto, al volante della tre ruote il giovane, che ha avuto la peggio. Il mezzo si è ribaltato sul ciglio della strada dopo l’impatto, immediati i soccorsi. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, per la messa in sicurezza del luogo dell’incidente, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza che, prestate le prime cure del caso, hanno trasportato il ragazzo con l’ambulanza in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Le sue condizioni non destano preoccupazione.