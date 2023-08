Cade con la moto da cross, 18enne trasportato in ambulanza a Torrette. E’ successo attorno alle 17,30 a Cingoli, in un campo a fianco della strada provinciale 3, in direzione San Vittore. Il giovane è caduto dalla moto e ha riportato la frattura del femore. Sul posto i sanitari del 118 che hanno deciso per il trasporto all’ospedale regionale.