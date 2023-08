Sequestrati nella notte 66 ombrelloni e altre 43 aste, 13 sedie, sette sdraio, due lettini da mare e un materassino, rimossi dalle spiagge libere di Porto Recanati.

L’attività svolta dalla delegazione di spiaggia di Porto Recanati della Guardia Costiera e dalla Polizia municipale che hanno rimosso le installazioni e il materiale presente permanentemente nelle spiagge libere, e altre aree non in concessione al centro di un’attività coordinata di polizia demaniale marittima, sull’intero litorale di giurisdizione, dal fiume Potenza al confine sud posto in viale delle Nazioni. Lo scopo principale dell’operazione di repressione dell’illecito di abusiva occupazione del demanio marittimo è quello di restituire tali spazi alla libera fruizione e disponibilità dei cittadini e turisti, rimuovendo qualsiasi elemento di impedimento per il libero transito dei mezzi di soccorso nella fascia riservata in prossimità del bagnasciuga. Il Comune di Porto Recanati ha messo a disposizione mezzi di supporto per la rimozione e trasporto a deposito del materiale sequestrato.